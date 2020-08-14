Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", приголомшила зовнішнім виглядом

Фото опублікували на фан-сторінці, присвяченій актрисі, в «Instagram».

На знімку Тетяна Кравченко виглядає молодшою і схудлою. Вона зображена з макіяжем і красивою укладанням. Одягнена артистка в мереживну сукню яскравого синього кольору.

Саме в такому ефектному вигляді Валюха Будько з'явилася на весіллі в новому сезоні серіалу "Свати", зйомки якого ще не закінчені.

На загальному знімку зображено все сімейство. При цьому Іван Будько, якого грає Федір Добронравов, виявився біля ніг своєї дружини. Поруч з ним також лежачи позує його друг Митяй.

Але справжній фурор справило портретне фото Валюхи. Фоловерів сторінки просто в захваті від нового образу. Її засипали компліментами.

"Валюшка-красуня!!👏 ❤", "Улюблена актриса», «Королева 👍 👏 наша", "Тетяна, ви така рідна нам. Здоров'я вам і багато багато хороших ролей. Ми вас любимо", "ви красуня, люблю вас дуже", "яка ви красуня Танечка", "Танечка, красуня!!!", "Незвичайна жінка"," Ух ти ! Красоточка👍 👍 👍❤", "Валюха ти як завжди принадність", - пишуть в коментарях.

Раніше кадрами зі с'мкі поділився актор Данило Бєлих, який грає батька Євгенії (внучки Валюхи та Івана Будька.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" накинулася на Добронравова, актор не витримав: "ти що з котушок з'їхала?».

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