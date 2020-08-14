Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", ошеломила внешним видом

Фото опубликовали на фан-страничке, посвященной актрисе, в «Инстаграм».

На снимке Татьяна Кравченко выглядит помолодевшей и похудевшей. Она запечатлена с макияжем и красивой укладкой. Одета артистка в кружевное платье яркого синего цвета.

Именно в таком эффектном виде Валюха Будько появилась на свадьбе в новом сезоне сериала "Сваты", съемки которого еще не закончены.

На общем снимке запечатлено все семейство. При этом Иван Будько, которого играет Федор Добронравов, оказался у ног своей жены. Рядом с ним также лежа позирует его друг Митяй.

Но настоящий фурор произвело портретное фото Валюхи. Фолловеры страницы просто в восторге от нового образа. Ее засыпали комплиментами.

«Валюшка-красавица!!👏❤️», «Любимая актриса», «Королева👍👏 наша», «Татьяна, вы такая родная нам. Здоровья вам и много много хороших ролей. Мы вас любим», «Вы красавица, люблю Вас очень», «Какая Вы красавица Танечка», «Танечка, красавица!!!», «Необыкновенная женщина», «Ух ты ! Красоточка 👍👍👍❤», «Валюха ты как всегда прелесть», - пишут в комментариях.

Ранее кадрами со съмки поделился актер Даниил Белых, который играет отца Евгении (внучки Валюхи и Ивана Будько.

Напомним, что Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова, актер не выдержал: «Ты что с катушек съехала?».

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко с цветами на голове ошарашила ярким образом: «Вот это красотка!».

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко с короткой стрижкой удивила переменами во внешности: «Как молоды мы были».