Українська співачка, учасниця "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук спокусила ніжними лініями на яскравому фото

Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в темно-зеленому халатику. Марта накинула його на голе тіло, спокусивши смужкою білого тіла - виріз на грудях дає привід для фантазій.

Червона помада і кілька витончених прикрас доповнили розкішний лук.

«Ви говорите "Фотошоп, Фотошоп"... "Часи вже не ті, втратили природність..." Навіть Рафаель малював автопортрети, змінюючи собі ніс, тому що він йому не подобався ..) так що .. споконвіку сприйняття себе природним було і є проблемою. І справа зовсім не в Фотошопі як такому:) Доброго ранку і сил нам всім бачити суть, а не форму", - підписала зірка фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях.

"Марта, Ви красиво співаєте, красиво пишите пости, у вас красиві фотографії. Ви красиві у всьому, ну,... як для мене 😍"

"До речі:)) більша кількість митців малювали людей кращими ніж вони були :)) я про це так раніше не думала ))"

"Фотошоп! Всі знають, що у тобі 3 руки, а тут тільки одна!"

"Зійти з розуму! Який шикарний наряд ✨"

Раніше ми повідомляли, Марта вразила шикарним вечірнім вбранням, показавши себе в прозорому чорному топі і пишній сріблястій спідниці. Дівчину зняли в такому вигляді на вулиці. Адамчук кинула погляд повний пристрасті в камеру, доторкнувшись рукою до підборіддя.

"Зі швидкістю світла", - підписала фото артистка.

Нагадавши, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом в короткому топіку.

Як повідомляла Politeka, красуні з "Квартал 95" підкорили молодими тілами в сукнях з декольте.

Також Politeka писала, що гаряча брюнетка з "Квартал 95 «блиснула формами в чорному ліфчику посеред вулиці:»яка красива".