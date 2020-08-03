Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила образом в роскошном наряде
Актриса из «Женского Квартала» поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Марта позирует на улице в гламурном наряде. На ней длинная пышная юбка серебристого цвета, красиво переливающаяся в свете фонарей, а также небольшой черный топик из полупрозрачной ткани. В просвечивающем наряде отчетливо виден черный бюстгальтер красотки. Свой шикарный образ Марта дополнила крупными украшениями.
«Со скоростью света», - подписала фото артистка.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.
«Наряд бомба», «ходи так всегда, даже дома», «Сойти с ума! Какой шикарный наряд», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Адамчук поделилась с поклонниками фото в очень стильном образе.
На своей странице в социальной сети Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в черном кроп-топе и светлых брюках. Жакет от костюма девушка повесила на спинку кресла.
Одну руку Марта положила на талию, другую же завела за голову. Образ дополняет идеальный макияж, который придает и без того изысканным чертам лица Марты особую аристократичность. Волосы Адамчук собрала в хвост.
Напомним, знойная красотка из "Квартал 95" сверкнула идеальным прессом в коротком топике.
Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте.
Также Politeka писала, что горячая брюнетка из «Квартал 95» сверкнула формами в черном лифчике посреди улицы: «Какая красивая».