42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова не перестає дивувати
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала чергове своє захоплення. Цього разу Чехова вирішила підкорити публіку своєю грацією і талантом наїзниці.
Анфіса постала на знімках верхи на білому коні. Дівчина вибрала спортивний костюм небесного кольору, також для зручності зібрала волосся у високий хвіст.
Судячи з задоволеної посмішки, телеведуча впевнено почуває себе в ролі наїзниці.
"Моя Нездорова пристрасть до білих коней і коней набирає обертів. Цього разу осідлала Улянку, даму красиву і витривалу. Поки арабські скакуни галопом гарцюють через перешкоди, Улянка цілими днями возить карети, вози, і вгодованих пасажирів😬 🙈 а вона, між іншим, єдиний кінь в місцевому кінному клубі 🙄 ось вона нелегка частка красивих і гордих білих жінок😂", - підписала кадри зірка.
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Користувачі кинулися з жапом обговорювати побачене:
"Опачки! Прям амазонка"
"Так може ти принц?"
"Анфіса, ви прекрасні, але які ж у Улянки коси😁 😍!!"
"у бікіні взагалі відмінна фото сесія вийшло б помоему"
"Що за дивні вигинання на фото номер 4? 🤪 Це не той верстат😂"
"Схожий 👍"
"Анфіса а як же одяг? Ти ж без одягу на лошодях фоталася"
Це вже друге захоплення, яке Анфіса "скопіювала" в іншої російської знаменитості - скандальної балерини Анастасії Волочкової. Як відомо, остання часто буває в кінному клубі, виставляючи в соцмережі кадри. Нещодавно балерина випробувала на коні свій фірмовий шпагат, чим несказанно потішила публіку.
До цього ми повідомляли, що Чехова пішла по стопах Волочкової і попарилася в лазні. Анастасія, правда, любить виставляти фото, де вона повністю оголена стоїть в купелі, прикрившись тільки віником. Анфіса ж виявилася куди скромніше і поніжилася в чані в купальнику.
Нагадаємо, що фігуриста Чехова влаштувала прогулянку на велосипеді, змусивши чоловіків ковтати слинки: сміливі кадри.
Також Politeka писала, що Анфіса Чехова без білизни і сорому ошелешила гарячими тренуваннями на підлозі: "тут же діти".