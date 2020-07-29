Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя во время прогулки

На фото Чехова показала себя в комбинезоне и кроссовках, а образ дополнила стильными очками. Анфиса ехала на велосипеде по дорожке, показывая себя на фоне деревьев. Звезда снялась возле лавочки, а также прогулялась по лесу. Фото вышли солнечными и мотивирующими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я женщина и я выбираю сама. И самое главное что я выбираю - это быть собой! А не подстраиваться под стандарты, требования мужчин, устаревшие правила общества!

Нам, женщинам, во все времена приходилось отстаивать свое право быть собой!

А простой Велосипед сделал для эмансипации женщин больше, чем что-либо еще в этом мире.

Так, например, только благодаря велосипеду, женщинам позволили носить брюки", - написала Чехова.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не узнала Вас на фото, другая прическа, и совсем другой образ. Велосипед — это здорово!", "Классные фотки", "В чём принципиальная разница между женским и мужским велосипедом? Я думала, что они унисекс", "Бомба", "Комбинезон огонь", " Подо мной уютная постель,заметает кружится метель..Во снах Я вижу юную мадмуазель..", "Да! Эта женщина на велосипеде — очень горячая!", "Аж фантазировать начал".

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