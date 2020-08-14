42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова не перестает удивлять

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала очередное свое увлечение. На этот раз Чехова решила покорить публику своей грацией и талантом наездницы.

Анфиса предстала на снимках верхом на белой лошади. Девушка выбрала спортивный костюм небесного цвета, также для удобства собрала волосы в высокий хвост.

Судя по довольной улыбке, телеведущая уверенно чувствует себя в роли наездницы.

"Моя нездоровая страсть к белым коням и лошадям набирает обороты. На сей раз оседлала Ульянку, даму красивую и выносливую. Пока арабские скакуны галопом гарцуют через препятствия, Ульянка целыми днями возит кареты, телеги, и упитанных пассажиров😬🙈 А она, между прочим, единственная лошадь в местном конном клубе🙄 Вот она нелёгкая доля красивых и гордых белых Женщин😂", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись с жапом обсуждать увиденное:

"Опачки! Прям амазонка"

"Так может Ты Прынц?"

"Анфиса, вы прекрасны, но какие же у Ульянки косы😁😍!!"

"в бикини вообще отличная фото сессия получилось бы помоему"

"Что за странные выгибания на фото номер 4? 🤪 Это не тот станок😂"

"Похожи 👍"

"Анфиса а как же одежда? Ты же без одежды на лошодях фоталась"

Это уже второе увлечение, которое Анфиса "скопировала" у другой российской знаменитости - скандальной балерины Анастасии Волочковой. Как известно, последняя часто бывает в конном клубе, выставляя в соцсети кадры. Недавно балерина опробовала на коне свой фирменный шпагат, чем несказанно позабавила публику.

До этого мы сообщали, что Чехова пошла по стопам Волочковой и попарилась в баньке. Анастасия, правда, любит выставлять фото, где она полностью обнаженная стоит в купеле, прикрывшись только веником. Анфиса же оказалась куда скромнее и понежилась в чане в купальнике.

Напомним, что фигуристая Чехова устроила прогулку на велосипеде, заставив мужчин глотать слюнки: смелые кадры.

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова без белья и стыда ошарашила горячими тренировками на полу: "Здесь же дети".