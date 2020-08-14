Батько співачки Жанни Фріске розповів, чому його молодша дочка носить сукні своєї померлої сестри
Наталію Фріске нерідко звинувачують в тому, що вона намагається копіювати свою більш успішну сестру. Батько Наталії і Жанни, Володимир Фріске прокоментував чутки про те, що його дочка намагається прославитися на імені померлої родички, пише «Вокруг.тв».
Варто відзначити, що Наталя також захоплюється музикою і навіть пробувала себе в ролі учасниці популярної групи «Блестящие». Однак дівчині так і не вдалося здобути популярність своєї сестри.
Незабаром Фріске-молодша відмовилася від затії стати професійною співачкою і знайшла себе в б'юті-індустрії. При цьому дівчина не закинула своє захоплення співом і періодично виступала на заходах присвячених пам'яті Жанни Фріске.
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Крім того, нещодавно Наталія Фріске була помічена за виконанням відомої пісні своєї сестри «Где-то лето » на весіллі. При цьому дівчина одяглася в яскраво-рожеву сукню, яка раніше належала покійній зірці.
Крім того, Наталя завила волосся в дрібні кучері, що додало їй ще більше схожості з передчасно померлою родичкою. Подібне перевтілення викликало у людей безліч питань.
Володимир Фріске вирішив прояснити ситуацію, заявивши, що Наталя не ставить перед собою мети повторити успіх Жанни і не займається музикою з метою заробітку. Крім того, чоловік не бачить нічого поганого в тому, що його молодша дочка користуэться нарядами старшої.
"Звичайно, вона носить речі сестри. А кому ще їх носити?",- висловив свою позицію Володимир.
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