Популярного телеведучого Дмитра Шепелєва в 2020 році очікують величезні витрати

Про це пише видання Mskagency.

Так, вдівцю Жанни Фріске доведеться виплатити понад 7 млн рублів батькам покійної співачки.

Таке рішення виніс Перовський районний суд Москви, в який звернувся Володимир Фріске.

«Судом задоволено позовні вимоги Володимира Фріске до Платону Шепелєву в особі законного представника Дмитра Шепелєва про стягнення грошових коштів. На користь позивача стягнуто 7 млн 211 тис. 071 руб. в рахунок виконання зобов'язань за солідарному стягненню грошових коштів на підставі рішення Перовського районного суду міста Москви від 19 травня 2017 року, а також витрати по оплаті держмита - 44 256 тис. руб.», - озвучила вердикт Феміди прес-секретар московського суду.

У відповідь позов Дмитра Шепелєва про стягнення грошей суд скасував. Як відомо, близькі Жанни Фріске повинні були повернути кошти організації «Русфонд», які їм виділили для лікування онкохворої співачки.

Але на рахунках її батьків грошей не виявилося, а вони відмовилися надати документи, які підтверджують, що мільйони пішли на оплату медичних послуг.

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Скандальну правду видала піар-директор російської актриси.

За словами помічниці, покійна зірка кіно не любила Дмитра Шепелєва. Ася помічала це, адже на її очах Жанна Фріске закохувалася і заводила романи з іншими чоловіками. У якийсь момент у знаменитості з'явилася велика слава і багатство, а їй захотілося завести сім'ю. Тут і підвернувся чарівний Шепелєв.

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