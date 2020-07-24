Конфлікт між шоуменом Дмитром Шепелєвим і рідними покійної Жанни Фріске триває

Про це пише видання КП.

Як відомо, позавчора московський суд задовольнив позов батька Жанни Фріске до шоумена і зобов'язав Шепелєва виплатити понад 7 млн рублів.

Але Володимир Копилов не планує зупинятися і готовий далі вести війну проти шоумена.

Він стверджує, що Дмитро Шепелєв вкрав з рахунків його дочки пристойні кошти, а також зняв ту суму, яку благодійний «Русфонд» збирав на лікування Жанни.

«Пресненський суд задовольнив мій позов про повернення грошей, які нам повинен Шепелєв. Ми змогли довести, що гроші узяв він. Це ще ті, що збирали на лікування Жанни через «Русфонд». Але це не єдиний позов, який ми підготували. Буду з Шепелєвим судитися з приводу особистих коштів моєї дочки. Там теж дуже великі суми. І вони теж зникли. Коли Жанна захворіла довіреність на її рахунку була тільки у Шепелєва. У нас її банківська картка з'явилася за півтора місяці до її смерті – 9 травня 2015 року. А Жанну поклали в лікарню 26 червня 2013 року. 2 липня вона дала Шепелєву довіреність. Через півтора місяці з її рахунку він зняв 15 мільйонів, потім ще 5», — стверджує батько покійної Жанни Фріске.

Коли вже Жанни Фріске немає в живих, її батько має намір поборотися і за частку в будинку співачки.

«Наступний суд з приводу будинку, який Шепелєв у нас відібрав. Цей будинок був куплений на гроші моєї дочки. Шепелєв обіцяв їй виплатити свою частку, але так і не заплатив. Вона померла. Нам її гроші він не віддав. Так ще й нашу частку в будинку забрав. Жаліти Шепелєва я більше не буду», — додав Копилов в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Шепелєв догрався, і в 2020 році його чекають величезні витрати.

Так, вдівець Жанни Фріске зобов'язаний виплатити понад 7 млн рублів батькам покійної співачки. Таке рішення виніс Перовський районний суд Москви, в який звернувся Володимир Копилов.

Позов у відповідь Дмитра Шепелєва про стягнення грошей суд скасував. Як відомо, близькі Жанни Фріске повинні були повернути засоби організації «Русфонд», які їм виділили для лікування онкохворої співачки.

Але на рахунках її батьків грошей не виявилося, а вони відмовилися надати документи, які підтверджують, що мільйони пішли на оплату медичних послуг.

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