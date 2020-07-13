34-річна екс-солістка "Блестящих" Наталія Фріске, молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске, здивувала виступом з її піснею

Так, нещодавно рідна сестра Жанни Фріске, Наталія засвітилася на закритій вечірці з нагоди весілля. Причому була присутня Наталія в якості співачки, а не гості. Дівчина позувала в сукні Жанни, та ще й виступила з її піснею «Где-то летом». Примітно, що коли-то саме ця композиція дала старт сольної кар'єри співачки Жанни.

View this post on Instagram

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья стала приглашённой звездой на одном закрытом мероприятии. Девушка исполнила несколько хитов из репертуара своей знаменитой родственницы. Наталья и ещё несколько представителей российского шоу-бизнеса развлекали гостей на свадьбе. Торжество прошло в одном из московских ресторанов. Присутствующие танцевали под песню «Где-то летом», которая когда-то прославила Жанну Фриске в качестве сольного артиста. Наталья Фриске не стала скрывать, что пользуется песнями своей сестры. Она в сториез Instagram выложила выступления своих коллег, а также сделала респост своего номера. Кроме того, певица через некоторое время презентовала трек под названием «Белая черёмуха», которую она исполняет вместе с Александром Поповым.#фриске #знаменитости

A post shared by НОВОСТИ ТВ✰𝙉𝙊𝙑𝙊𝙎𝙏𝙄 𝙏𝙑 ✰ (@tv__news) on

Популярні новини зараз

Долар по 22 гривні, українців приголомшили ситуацією на ринку валюти: "Через карантин..."

Розкішна Демі Роуз вразила неосяжними формами в купальнику: "Красуня яка"

Богомолов зняв на відео Собчак під душем і вразив інтимним зізнанням: "Це дуже важка..."

"25 тисяч гривень за рік": ПФУ розкрив нові правила виходу на пенсію, що робити зі стажем
Показати ще

Нагадаємо, ще в 2007 році Наталія також намагалася стати зіркою, ставши учасницею «Блискучих», однак її кар'єра швидко пішла на спад – через три місяці вона покинула сцену. А нещодавно дівчина, схоже, була задоволена собою після виступу. Тим не менш, в мережі склалося зовсім інша думка.

«Наталія і ще кілька представників російського шоу-бізнесу розважали гостей на весіллі. Торжество пройшло в одному з московських ресторанів. Присутні танцювали під пісню «Десь влітку», яка колись прославила Жанну Фріске в якості сольного артиста. Наталія Фріске не стала приховувати, що користується піснями своєї сестри.

Вона виклала виступ своїх колег, а також зробила респост свого номера в Instagram. Крім того, співачка через деякий час презентувала трек під назвою «Біла черемха», яку вона виконує разом з Олександром Поповим», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі відразу відреагували:

«Так схожа на Жанну я думала це вона ..», «Співати не вміє», «Ну Жанна її сестра ,тому що хоче те і робить .Але голос дуже схожий правда не професійний . Мабуть тусила і захотілося поспівати 😂», «Дивна сімейка», «голос Дуже схожий з Жанною!!!👏», «Ось всі пишуть як щось не так, сестра співає наживо, без репетицій,а Жанна завжди співала під фонограму», «Жееесть, що за кошмар😱🤔Навіщо робити те, що зовсім не виходить 🤕», «А голосу нема 👎», «Співати не вміє 🤦🏽‍♀️», «Що щось не так у цьому співі».

До цього Наталія поділилася важливою подією, опублікувавши спциальный ролик в Instagram. На відео дівчина розповіла, що довгий час мріяла про тату і тепер її мрія стала дійсністю.

Схоже, лише тату-салони Москви відкрилися, Наталія Фріске відразу ж записалася на прийом до майстра. Вона вибрала досить великий ескіз для своєї першої тату. Зірка замовила тату-майстра виконати на її стегні тигра, що визирає з заростей трави і квітів.

«2 року виношувала цю ідею, і нарешті мій тигр 🐅 у мене на нозі🙏🏽 @voinatattoo Леха робить мені вже 3 татуювання, і сумнівів не було, що він намалює крутий ескіз. Він прям прочитав мої мылили. 8 годин сліз 😂 ну звичайно не всі 8)) перші 4 години було норм, але потім вже лізла на стіну😂😂 не очікувала, що зможу витримати всю татушку, хотіла вже на середині втекти🙈 але @voinatattoo мене підтримував морально, заговорював мені зуби, іноді це відволікало, іноді я його взагалі не чула від болю😂😂😂

але, коли бачиш результат, забуваєш відразу все що було) і не треба щас мене лікувати, навіщо ти це зробила, навіщо зіпсувала тіло. Я люблю татуювання, і це моє тіло, мені з цим жити! І мені це подобається, якщо вам це не подобається, не дивіться, ніхто не змушує😉🤪 @voinatattoo спасибі тобі величезне🙏🏽 за те, що терпів вчора мої крики😂😂😂 #тату #татутигр #тигр#мордатигратату», - написала Наталя, отримавши досить неоднозначні коментарі у відповідь.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".