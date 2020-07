View this post on Instagram

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья стала приглашённой звездой на одном закрытом мероприятии. Девушка исполнила несколько хитов из репертуара своей знаменитой родственницы. Наталья и ещё несколько представителей российского шоу-бизнеса развлекали гостей на свадьбе. Торжество прошло в одном из московских ресторанов. Присутствующие танцевали под песню «Где-то летом», которая когда-то прославила Жанну Фриске в качестве сольного артиста. Наталья Фриске не стала скрывать, что пользуется песнями своей сестры. Она в сториез Instagram выложила выступления своих коллег, а также сделала респост своего номера. Кроме того, певица через некоторое время презентовала трек под названием «Белая черёмуха», которую она исполняет вместе с Александром Поповым.#фриске #знаменитости