34-річна екс-солістка "Блестящих" Наталія Фріске, молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске, здивувала виступом з її піснею

Так, нещодавно рідна сестра Жанни Фріске, Наталія засвітилася на закритій вечірці з нагоди весілля. Причому була присутня Наталія в якості співачки, а не гості. Дівчина позувала в сукні Жанни, та ще й виступила з її піснею «Где-то летом». Примітно, що коли-то саме ця композиція дала старт сольної кар'єри співачки Жанни.

Нагадаємо, ще в 2007 році Наталія також намагалася стати зіркою, ставши учасницею «Блискучих», однак її кар'єра швидко пішла на спад – через три місяці вона покинула сцену. А нещодавно дівчина, схоже, була задоволена собою після виступу. Тим не менш, в мережі склалося зовсім інша думка.

«Наталія і ще кілька представників російського шоу-бізнесу розважали гостей на весіллі. Торжество пройшло в одному з московських ресторанів. Присутні танцювали під пісню «Десь влітку», яка колись прославила Жанну Фріске в якості сольного артиста. Наталія Фріске не стала приховувати, що користується піснями своєї сестри.

Вона виклала виступ своїх колег, а також зробила респост свого номера в Instagram. Крім того, співачка через деякий час презентувала трек під назвою «Біла черемха», яку вона виконує разом з Олександром Поповим», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі відразу відреагували:

«Так схожа на Жанну я думала це вона ..», «Співати не вміє», «Ну Жанна її сестра ,тому що хоче те і робить .Але голос дуже схожий правда не професійний . Мабуть тусила і захотілося поспівати 😂», «Дивна сімейка», «голос Дуже схожий з Жанною!!!👏», «Ось всі пишуть як щось не так, сестра співає наживо, без репетицій,а Жанна завжди співала під фонограму», «Жееесть, що за кошмар😱🤔Навіщо робити те, що зовсім не виходить 🤕», «А голосу нема 👎», «Співати не вміє 🤦🏽‍♀️», «Що щось не так у цьому співі».

До цього Наталія поділилася важливою подією, опублікувавши спциальный ролик в Instagram. На відео дівчина розповіла, що довгий час мріяла про тату і тепер її мрія стала дійсністю.

Схоже, лише тату-салони Москви відкрилися, Наталія Фріске відразу ж записалася на прийом до майстра. Вона вибрала досить великий ескіз для своєї першої тату. Зірка замовила тату-майстра виконати на її стегні тигра, що визирає з заростей трави і квітів.

«2 року виношувала цю ідею, і нарешті мій тигр 🐅 у мене на нозі🙏🏽 @voinatattoo Леха робить мені вже 3 татуювання, і сумнівів не було, що він намалює крутий ескіз. Він прям прочитав мої мылили. 8 годин сліз 😂 ну звичайно не всі 8)) перші 4 години було норм, але потім вже лізла на стіну😂😂 не очікувала, що зможу витримати всю татушку, хотіла вже на середині втекти🙈 але @voinatattoo мене підтримував морально, заговорював мені зуби, іноді це відволікало, іноді я його взагалі не чула від болю😂😂😂

але, коли бачиш результат, забуваєш відразу все що було) і не треба щас мене лікувати, навіщо ти це зробила, навіщо зіпсувала тіло. Я люблю татуювання, і це моє тіло, мені з цим жити! І мені це подобається, якщо вам це не подобається, не дивіться, ніхто не змушує😉🤪 @voinatattoo спасибі тобі величезне🙏🏽 за те, що терпів вчора мої крики😂😂😂 #тату #татутигр #тигр#мордатигратату», - написала Наталя, отримавши досить неоднозначні коментарі у відповідь.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".