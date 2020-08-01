Батько померлої від раку співачки Жанни Фріске зізнався, що дуже сильно переживає за здоров'я актриси Анастасії Заворотнюк

Про це Володимир Копилов розповів в інтерв'ю виданню «Собеседник».

Коментуючи виписку актриси з лікарні, батько покійної співачки зазначив:

«Важко сказати, добре це чи погано, коли людину відпускають з лікарні. Нам теж дозволили в якийсь момент побути вдома. Тоді Жанні стало краще, і протягом чотирьох місяців все було добре. А потім різко настало погіршення. І за сім місяців вона пішла. Невідомо, як буде у випадку з Настею. Дай Бог, щоб все було добре».

Як відомо, у Жанни Фріске діагностували гліобластому в той період, коли вона була вагітна первістком. Все почалося зі звичайною головного болю, який мучив зірку шоу-бізнесу з середини 2013 року. Діагноз став шоком для всіх рідних артистки і її прихильників, хоча сама вона сприйняла новину з притаманною їй стійкістю. Лікування зірка почала тільки після народження сина Планона.

Жанні запропонували лікування препаратом, що вбиває віруси. Один укол ліки коштував 60 тисяч доларів. Проте, коли їй стало легше, її цивільний чоловік Дмитро Шепелєв вирішив зупинити лікування, після чого трапився рецидив.

Батьки і сестра артистки звинувачують телеведучого в тому, що це він винен у смерті Жанни. Він нібито тримав в руках усі картки, на які співачці приходили гроші на лікування. Після смерті артистки відносини зіпсувалися остаточно, тому що Шепелєв не дає їм сина Платона, а також будує нові відносини.

У розмові з журналістами Копилов також поскаржився на те, що родичі Анастасії Заворотнюк не зверталися до них за порадами щодо лікування через те, що вони так і не змогли врятувати Жанну.

Батько співачки зазначив, що за минулі роки з'явилися нові методи лікування, які напевно зможуть поставити Заворотнюк на ноги.

Нагадаємо, остання надія на порятунок Заворотнюк, батько Жанни Фріске не стримався.

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