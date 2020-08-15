Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в сміливому вбранні, захопивши фанатів

На фото красуня показала себе в сукні з величезним декольте і майже відкритим животом. Зірка стояла біля старовинного дзеркала з розпущеним волоссям, демонструючи ідеальну фігуру. Кайлі не одягла білизну, тому її пишні груди практично вирвалися на волю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Фанати поставили більше семи мільйонів лайків і написали безліч коментарів:

"Ікона", "Стиль", "Чортиця Кайлі Дженнер", "вона така ж лиходійка, як я"," Ти добре виглядаєш"," Ти виглядаєш приголомшливо"," чорт, Лінда"," Прекрасно","перший в першу мить".

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер розбурхала новим образом в леопардовому костюмі.

У відеороботі Кайлі гуляє по будинку в леопардовому костюмі. Боді з великим декольте підкреслило великі груди. 

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На фото Кайлі показала себе в коротенькій сукні без білизни. 

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