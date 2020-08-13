Одна из самых знаменитых моделей мира, бизнесвумен Кайли Дженнер взбудоражила пикантным утренним кадром

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором принимала ванну прямо посреди двора. Девушка легла в ванну, которая стояла возле забора, заросшего красивыми зелеными растениями. Рядом возле ванны лежал купальник красотки. Таким образом Кайли намекнула, что в ванной она совершенно голая. Было видно, что девушка вся обмазалась пеной. Ее длинные волосы спадали до пола.

«Утро», - подписала фото звезда.

Всего за 20 минут пост красотки собрал более миллиона лайков. В комментариях Кайли оставили массу приятных слов.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер отпраздновала свое 23-летие. День рождение инста-дивы было 10 августа. Кайли самая младшая из всех «сестер Кардашьян», но при этом одна из самых популярных в Инстаграм. Несмотря на юный возраст, состояние Кайли уже оценивается в миллионы долларов.

На днях Дженнер поделилась фото в невероятно красивом платье-корсете. Девушка распустила волосы, которые спадали до плеч. Платье обтянуло выдающиеся формы модели, сделав акцент на талии и бедрах. Яркие цвета придали особого шарма образу красотки, а расстегнутые пуговицы взбудоражили фанатов.

Напомним, что Кайли Дженнер устроила «дикие» танцы с подругой, горячие кадры: «Как трясутся».

А еще Politeka писала, что мокрые Кайли Дженнер и Ким Кардашьян сверкнули сочными формами под душем: "Божественны".

Также Politeka сообщала, что игривая Кайли Дженнер скинула белье и засветила округлости: «Королевский размер».