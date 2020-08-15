Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала, як рятується від спеки

На фото Кассандра позувала в жовтих велотреках і майці, яку зав'язала на животі. В руках зірка тримала чашку з водою, якою поливала своє тіло. Волосся у красуні були зібрані в хвіст, а на них можна побачити чорні окуляри. Відео вийшло дуже жарким і привабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися майже 7 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Так мило", "Ну скільки країн в одному вбранні"," схоже, жаркий день"," не впевнений, що ви п'єте воду правильно, але, будь ласка, продовжуйте"," шалено красива","Gorgeous".

Ми писали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) обпекла красою в маленькому бікіні.

Модель позувала перед камерою, записуючи відео. Маленький ліфчик на чорних бретельках натягнувся і підняв пишні груди. При цьому одна частина бюста виставилася з-під купальника, тому здавалося, що він занадто малий.

Повідомлялося, що популярна модель Кассандра Сьєнега, яка знімається для "Playboy", вразила неймовірно відвертим вбранням.

Красуня помістила свої "бідончики" в сміливий наряд, який практично нічого не приховав. Через тканину проглядалися всі найсолодші місця моделі. Втім, вона цього і домагалося. Як відомо, Кассандра часто скаржиться на цензуру в Instagram, яка не дозволяє публікувати повністю оголене тіло.

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