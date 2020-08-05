Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала, как купается

Звезда без всяких стеснений публикует одни из самых смелых фото и видео в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в белом купальнике бикини. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Кассандра позировала на улице под летним душем. Красотка стояла спиной к камере, выставив упругие ягодицы и ровную спинку.

Модель открыла воду и полила себя из шланга, тем самым будто остужая свой "пыл". Кассандра полила свои упругие места и приоткрыла губы.

Потом модель немного повернулась к камере, облив свою грудь.

Белый купальник обтянул стройное и накаченное тело модели, а то, что он стал мокрым, добавило еще большей пикантности образу, ведь ткань была немного прозрачной.

Стоит отметить, что волосы звезды были распущенными, а макияж легким - с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

За семь часов пост собрал более 20 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети писали, что модель выглядит "бомбически", а ее фигура достойна всех похвал.

"Мокрая богиня", - написал один из поклонников.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в кружевном боди с лямками, тянущимися к груди. Тонкие полосочки ткани подчеркнули впечатляющие размеры. Модель позировала сидя в бассейне. Она опустилась на колени, хвастаясь красивой формой бедер. При этом звезда сжала в ладонях грудь и улыбнулась в камеру.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала себя в салатовом бикини. Красотка демонстрировала идеальное тело, сидя на деревянной скамейке и задрав одну ногу.

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