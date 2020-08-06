Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) похвасталась прелестями без белья

Звезда регулярно публикует провокационные фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На одном из последних таких снимков красотка покрасовалась без лифчика на крыше здания.

Кассандра предстала в спортивном топике и трусиках телесного цвета. Верх обтянул большую грудь знаменитости. По отчетливым признакам было видно, что модель не надела белья. Формы выпирали из топа и выглядели очень соблазнительно.

Красотка присела на корточки, при этом она была сфотографирована снизу. Сьенега расставила ноги в трусиках, сделав фото более откровенным.

Также модель была в длинных носках и кроссовках. Видимо, в таком виде Кассандра решила позаниматься спортом. Завершили образ аксессуары.

Распущенные волнистые волосы звезды развеивал ветер. Она смотрела в камеру почти черными глазами.

"ПЫШНЫЕ БЕДРА СОХРАНЯЮТ ЖИЗНЬ 🤩...", - подписала фото модель.

За три часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети завалили модель комплиментами, отмечая, что не могут от нее оторваться.

"Вот уж шалунья", - написал один из фанатов.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в белом купальнике-бикини. Модель позировала на улице под летним душем. Красотка стояла спиной к камере, выставив упругие ягодицы и ровную спинку.

Звезда открыла воду и полила себя из шланга, тем самым будто остужая свой "пыл".

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега надела смелый наряд, который практически ничего не скрыл. Через ткань просматривались все самые сладкие места модели. Впрочем, она этого и добивалось.

Напомним, что Кассандра Сьенега нырнула в бассейн в прозрачном боди: "Мокрая и горячая".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет: «Суперзвезда».

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега сбросила одежду, устроив шоу для взрослых: «Это на грани».