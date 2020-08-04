Известная модель Кассандра Сьенега из «Playboy» показала себя в очень неприличном образе, порадовав фанатов

На фото Кассандра показала себя в желтом бикини. Красотка демонстрировала идеальное тело, сидя на деревянной скамейке и задрав одну ногу. На втором кадре звезда уже развернулась пятой точкой к объективу. Модель взялась за веревочки трусиков и спустила их, показывая пикантный "орешек", благодаря чему снимок вышел экстремально горячим и заводным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне понравилось это бикини. Конечно, я сделала несколько фото, а потом разделась. Фотограф успел снять самое интересное", - написала Кассандра.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающе великолепно. Люблю этот цвет на вас", "У меня есть любовное кольцо", "Привет ангел, ты выглядишь супер сексуально", "Буду целовать с головы до пяточек", "Вы божественны. Поцелуи с Аргентины", "О, божечки".

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега из «Playboy» показала себя в свежем образе.

На фото Кассандра позировала в синих лосинах и крохотном топе. Красотка стояла перед зеркалом и демонстрировала свою фигуру, развернувшись боком. На фото можно легко оценить пятую точку звезды, а также ее пышный бюст.

Напомним, Кассандра Сьенега из «Playboy» взбудоражила телом в веревочках, мужчины в ауте

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