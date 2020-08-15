Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала себе в незвичайному ракурсі

На фото красуня позувала в жовтому купальнику, який практично не прикрив пишний "горішок". Сьюзі розвернулася спиною, демонструючи його у всій красі, дивлячись в цей час в об'єктив камери. Образ Кортес доповнила панчохами зеленого кольору, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "Preciosa", "ТОП", "Богиня", "дуже смачна", "чудова", "Bonita", "велична".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес порадувала новим відвертим фото.

Цього разу зірка вирішила показати тільки п'яту точку.

Красуня була в трусиках-бікіні, які натягнула вище стегон, щоб ще краще показати свої неймовірні сідниці.

Вона трохи вигнулася для більш ефектного кадру.

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала себе в неймовірно гарячому ракурсі.

На фото красуня здалася в білизні зі шкіряних мотузочок, а образ доповнила стильними чобітьми вище коліна. Сьюзі стала в позу собачки на ліжку, а на руках можна побачити у неї наручники.

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