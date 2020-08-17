Актор і автор Студії "Кварталу 95» Олександр Пікалов розповів про НП, які з ним траплялися

Про це він розповів в інтерв'ю Анатолію Анатолічу, відео з'явилося на Youtube-каналі Зе Інтерв'єр.

Так, гуморист тонув, горів у ліфті, 4 рази потрапляв у ДТП.

А одного разу Пікалова збила дружина.

"Так, знесла під Смілою. Це було дуже смішно. Ми їхали до моєї мами на ювілей. Я спереду мчу, там шматочок хорошої дороги. Перед Смілою робили окружну. Такий знак висить "Стоп". Раніше можна було їхати через місто, зробили окружну, потрібно їхати ось так. Там же ж знак "Стоп" нереальних розмірів. І я під'їжджаю і кажу: "туди", вона: "ні, туди"... а знак "Стоп", це ж треба вигальмовувати. Ну я витормозив і стою. Дивлюся по дзеркалах, що вона крутить головою, вона не збирається гальмувати взагалі. Я викручую на всю, але свіжа дорога, щебінь, колесо крутиться, але я нікуди не їду. І тут тітка Іра як дала мені під дупу. Мотоцикл - в одну сторону, я - в іншу», - розповів артист.

На ситуацію Пікалов відреагував з гумором: "увечері прийшли додому вона каже: "будеш їсти?". Кажу: "Ні". Вона: "Чого?». Я кажу: "Якщо не грохнула на машині, значить отруїш".

Актор "Кварталу 95" запевняє, що через цю ситуацію у них з дружиною ніякої сварки не було.

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