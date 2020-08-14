Актор і автор Студії "Кварталу 95» Олександр Пікалов розповів, як зібралися разом ключові гумористи проекту

Про це він розповів в інтерв'ю Анатолію Анатолічу, відео з'явилося на Youtube-каналі Зе Інтерв'єр.

Так, Юрій Карпов разом з Юрієм Корявченковим (Юзик) спершу входив до складу студентського театру естрадних мініатюр «коротке замикання».

"Ми десь були осторонь. Ми книги читали, на гітарах десь грали. І було пару Стемів, який були такі пацанячі. Це був СТЕМ "Коротке замикання". Ось з цього стема Юзик, з цього стема Юра Крапов, з цього стема ще люди, які не дійшли вже до великої сцени», - розповів артист.

Потім Крапова разом з Володимиром Зеленським і товаришами запросили до складу команди КВК «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит».

А от Олена Кравець приєдналася до колективу пізніше.

"Олена Кравець була в наргоспі. Ми були авторитетними гумористами, а Олена Кравець з'явилася тоді, коли вже був «Транзит» і там був Володимир Олександрович, і з'явилася Криворізька ліга КВК... і якось ось так. Вона ходила до нас на репетишки, Ленка. У нас вже команда КВК була, ось тоді з'явилася Олена", - розповів Пікалов.

Олена Кравець увійшла до першого складу команди «95 Квартал» у 1998 році.

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