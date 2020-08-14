Так вот как все было!

Актер и автор студии «Квартала 95» Александр Пикалов рассказал, как собрались вместе ключевые юмористы проекта

Об этом он рассказал в интервью Анатолию Анатоличу, видео появилось на Youtube-канале Зе Интервьер.

Так, Юрий Карпов вместе с Юрием Корявченковым (Юзик) сперва входил в состав студенческого театра эстрадных миниатюр «Короткое замыкание».

«Мы где-то были в стороне. Мы книги читали, на гитарах где-то играли. И было пару СТЭМов, который были такие пацанячие. Это был СТЭМ «Короткое замыкание». Вот из этого СТЭМа Юзик, из этого СТЭМа Юра Крапов, из этого СТЭМа еще люди, которые не дошли уже до большой сцены», - рассказал артист.

Затем Крапова вместе с Владимиром Зеленским и сотоварищами пригласили в состав команды КВН «Запорожье - Кривой Рог - Транзит».

А вот Елена Кравец присоединилась к коллективу позже.

«Лена Кравец была в нархозе. Мы были авторитетными юмористами, а Лена Кравец появилась тогда, когда уже был «Транзит» и там был Владимир Александрович, и появилась криворожская лига КВН… И как-то вот так. Она ходила к нам на репетишки, Ленка. У нас уже команда КВН была, вот тогда появилась Лена», - рассказал Пикалов.

Елена Кравец вошла в первый состав команды «95 Квартал» в 1998 году.

Напомним, Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" получила строгое наставление от мамы: "Собирай вещи и уходи".

Также Politeka писала, что трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."