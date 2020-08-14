Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показалася перед шанувальниками в зухвалому міні, оголивши ідеальні ноги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Не обов'язково дивитися на обличчя", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ульянова позує в пікантному вбранні, який максимально оголює її ідеальні ноги. Доповнила красу знаменитість ефектною зачіскою, сумочкою і взуттям на шпильці.

«І все обов'язково подивляться на обличчя», «але обов'язково на шикарні ніжки», «ноги бомба», «ноги просто вогонь», «звичайно, коли ніжки вогонь», «як завжди красуня🔥 🔥 🔥 🔥», «звичайно не обов'язково дивитися на обличчя. Просто його не видно з цього дивіться на красиві ноги», «все шикарно....крім стопи», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що переможниця проєкту «Холостяк-10» Даша Ульянова блиснула красою в латексному вбранні, до непристойності розставивши ноги.

"Сексуальність 🔥 багато людей це слово не правильно сприймають і плутають з вульгарністю. Жіноча сексуальність - це повна гармонія з собою, це здатність транслювати в цей світ чуттєве задоволення від свого тіла і внутрішнього стану. Ось це закрутила я, чи не так? 😂 😍 "—йдеться в повідомленні.

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