Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова сверкнула красотой в латексном наряде, до неприличия расставив ноги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сексуальность 🔥 Многие люди это слово не правильно воспринимают и путают с вульгарностью. Женская сексуальность - это полная гармония с собой, это способность транслировать в этот мир чувственное удовольствие от своего тела и внутреннего состояния. Вот это закрутила я, не так ли? 😂😍» — говорится в сообщении.

В то же время Ульянова рассказала, что молодость дается человеку лишь раз, поэтому использовать ее нужно по-максимуму.

«Я хочу только сказать, что быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время - сейчас. Поэтому, хочешь пофлиртовать с парнем? - Флиртуй! Хочешь носить красивое бельё каждый день? - Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? – Дерзай», — подчеркнула она.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ульянова позирует в латексном наряде, демонстрируя упругие формы. Также красотка решила до неприличия расставить ноги, чем восхитила своих подписчиков.

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