Победительница «Холостяка» Даша Ульянова показалась перед поклонниками в дерзком мини, оголив идеальные ноги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не обязательно смотреть на лицо», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ульянова позирует в пикантном наряде, который максимально оголяет ее идеальные ноги. Дополнила красоту знаменитость эффектной прической, сумочкой и обувью на шпильке.

«И все обязательно посмотрят на лицо», «Но обязательно на шикарные ножки», «ноги бомба», «ноги просто огонь», «Конечно, когда ножки огонь», «Как всегда красотка🔥🔥🔥🔥», «Конечно не обязательно смотреть на лицо. Просто его не видно по этому смотрите на красивые ноги», «Всё шикарно....кроме стопы», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова сверкнула красотой в латексном наряде, до неприличия расставив ноги.

«Сексуальность 🔥 Многие люди это слово не правильно воспринимают и путают с вульгарностью. Женская сексуальность - это полная гармония с собой, это способность транслировать в этот мир чувственное удовольствие от своего тела и внутреннего состояния. Вот это закрутила я, не так ли? 😂😍» — говорится в сообщении.

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