Російська модель Олена Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, побешкетувала в мереживному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Міні серія..." - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Преснякова позує в мереживному боді, ефектно зігнувшись прямо у воді. На іншому знімку красуня позує все в тому ж боді, але вже задерши руки до верху на тлі неба.

«Божевільна і красива», «вау», «так божественна», «яка приємна дівчинка, все💣», «прекрасна, суперечці немає», «вау», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, похвалилася відпочинком і розповіла про цікаве місце

На кадрах красуня плавала в оранжево-рожевому купальнику у воді. Олена перебувала між скель, поки її знімали на камеру. Можна на кадрах легко оцінити фігуру дівчини, яка не соромилася її показати.

Фанати зірки буквально "засипали" кумира компліментами.

Повідомлялося, що відома російська модель Олена Краснова здивувала новою фотосесією в сміливому образі. Потрібно відзначити, що це їм явно вдалося.

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