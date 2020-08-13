Российская модель Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, пошалила в кружевном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мини серия…» - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях Преснякова позирует в кружевном боди, эффектно изогнувшись прямо в воде. На другом снимке красотка позирует все в том же боди, но уже задрав руки к верху на фоне неба.

«Безумная и красивая», «вау», «так божественна», «Какая приятная девочка, все 💣», «прекрасна, спору нет», «вау», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, похвасталась отдыхом и рассказала об интересном месте

На кадрах красотка плавала в оранжево-розовом купальнике в воде. Алена находилась между скал, пока ее снимали на камеру. Можно на кадрах легко оценить фигуру девушки, которая не стеснялась ее показать.

Фанаты звезды буквально "засыпали" кумира комплиментами.

Сообщалось, что известная российская модель Алена Краснова удивила новой фотосессией в смелом образе. Нужно отметить, что это им явно удалось.

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