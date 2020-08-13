Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва на весь інтернет заявила про те, що повертається в тревел-шоу "Орел і Решка"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мої дорогі й хороші. Дуже по вам сумую. Сильно. Але скоро ми будемо бачиться частіше. Я про підготовку до вильоту на «Решку». Я говорила, що вилітаю вже цієї суботи. Все потрібно встигнути. Все потрібно встигнути відзняти", - зазначила вона.

Водночас Івлєєва розповіла, яка тепер перед нею чекає «битва».

"Повторюю це для того, щоб ви у мене не питали, Куди я так часто пропадаю. Попереду, ДО РЕЧІ, найголовніша битва - це зібрати валізи. Цей процес триває ще з березня. Це круто, але я не люблю це робити, насправді. Я люблю літати, подорожувати. Але збирати валізу-неа», - підкреслила вона.

За словами Івлєєвої, вона буде намагатися зробити всього "в прок", щоб після її польоту додому, шоу з її участю продовжувало виходити.

«Я вилітаю зовсім скоро, тому максимально намагаюся все встигнути, намагаюся все відзняти, намагаюся все зробити для того, щоб зі спокійним серцем полетіти працювати далі. Завтра ДО РЕЧІ знімаємо нові випуски "ЗБС-шоу", нарешті ми можемо продовжити, я дуже цьому рада. Знімаємо про запас, щоб я полетіла, а випуски продовжували виходити», - уточнила вона.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" в зухвалому міні показав, чим її нагородила природа.

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