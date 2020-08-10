Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила похвастаться эффектной внешностью в черном мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На фотографии Ивлеева позирует в черном мини-платье, демонстрируя элегантность и красоту. В руках модель держит что-то похожее на варежку красного цвета. Дополняли образ знаменитости красивые очки и маникюр.

Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг от увиденного, хотя поклонники сама Ивлеева никак не подписала фотографию.

«Хороша!», «это полный краш», «ничего не крал но ее украл бы», «Мама босс!», «Мама мия ты богиня 😍», «ты похожа на икону стиля», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала зажигательный танец вместе с еще одной звездой "Орла и решки" - Юлией Коваль

Знаменитость решила станцевать в студии вместе Юлией Коваль. Звезда нарядилась в серые джинсы-клеш с разрезами на икрах, а также легкий красный топик, под который не стала надевать бюстгальтер. Юлия Коваль для танцев оделась в яркую розовую футболку и светло-синие джинсы.

Напомним, как выглядела Ивлеева из «Орла и решки» до того, как стать популярной: топ редких фото из прошлого.

А еще Politeka писала, что Ивлеева расстегнула штаны и взбудоражила похудевшей фигурой: «А где грудь?».

Также Politeka сообщала, что обнародованы топ образов Ивлеевой из «Орла и решки», которые легко повторить.