Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева удивила внешностью после тяжелой болезни

Как передает Politeka.net, свежее видео, на котором Настя поздоровалась с поклонниками, появилось у нее в Инстаграм. Звезда выглядела посвежевшей и похорошевшей, что очень удивило поклонников, ведь совсем недавно артистка переболела китайским вирусом.

Теперь красотка позировала в автомобиле со свежей прической и маской на лице. Она выглядела превосходно, хоть ее волосы и не были уложены как надо.

«Первый вопрос, который вы спросите: что у тебя с прической? А я вам скажу. Это называется творческий беспорядок», - отметила Настя Ивлеева.

Далее телеведущая хотела что-то рассказать своим поклонникам, но сторис оборвалась. Тем не менее, стало понятно, что Настя уже выздоровела и приступила к работе. Тем более, что впереди у нее работа над сезоном шоу «Орел и решка».

Ранее мы писали, что 29-летняя телеведущая поделилась фото, на котором предстала в модном клетчатом костюме. Красотка сделала трендовую прическу и развалилась на кресле. Образ дополнили розовые кроссовки. Ивлеева рассказала фанатам, что возвращается к съемкам, поэтому очень скоро они получат новую порцию контента от любимой ведущей.

Напомним, что Настя Ивлеева со скорченным лицом показала реалии жизни с Элджеем: «Горе в семье».

Как сообщала Politeka, Настя Ивлеева в дерзком мини показал, чем ее наградила природа: «Хороша!».

Также Politeka писала, что безбашенная Настя Ивлеева зажгла с подругой из "Орла и решки" без белья: "Бритни Спирс в шоке".