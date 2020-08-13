Популярная российская телеведущая Настя Ивлеева на весь интернет заявила о том, что возвращается в тревел-шоу «Орел и Решка»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мои дорогие и хорошие. Очень по вам скучаю. Сильно. Но скоро мы будем видится чаще. Я о подготовке к вылету на «Решку». Я говорила, что вылетаю уже в эту субботу. Все нужно успеть. Все нужно успеть отснять», - отметила она.

В то же время Ивлеева рассказала, какая теперь перед ней предстоит «битва».

«Повторяю это для того, чтобы вы у меня не спрашивали, куда я так часто пропадаю. Впереди, кстати, самая главная битва – это собрать чемоданы. Этот процесс длится еще с марта. Это круто, но я не люблю это делать, на самом деле. Я люблю летать, путешествовать. Но собирать чемодан – неа», - подчеркнула она.

По словам Ивлеевой, она будет стараться сделать всего «в прок», чтобы после ее полета домой, шоу с ее участием продолжало выходить.

«Я вылетаю совсем скоро, поэтому максимально пытаюсь все успеть, пытаюсь все отснять, пытаюсь все сделать для того, чтобы со спокойным сердцем улететь работать дальше. Завтра кстати снимаем новые выпуски «ЗБС-шоу», наконец-то мы можем продолжить, я очень этому рада. Снимаем впрок, чтобы я улетела, а выпуски продолжали выходить», - уточнила она.

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