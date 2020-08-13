Легендарна британська співачка Дуа Липа побешкетувала на камеру в пікантному вбранні, в якому без сорому покрутилася на камеру
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Повертаюся до роботи", - коротко йдеться в повідомленні.
На фотографіях Липа позує в пікантному топі і джинсах, ефектно крутячись на камеру заради соковитих кадрів. Це стало причиною неймовірної реакції з боку її шанувальників.
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«Дика штучка», «ти божевільна! У такому прикиді-на роботу?», «фотки ніби так і кажуть, заарештуйте мене», «ідеал», «оце краса», «ти нереальна і дуже струнка», «вау, крихітка. А ти гаряча!», «о мій бог, Ось це вид», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що 24-річна британська виконавиця Дуа Липа розбурхала живими і яскравими кадрами з відпочинку в Санта-Лючії.
На оприлюднених кадрах вона показала, як розважається з бойфрендом, молодшим братом моделей Белли й Джіджі Хадід Анваром, розкішну природу тропічних островів і, безсумнівно, не менш розкішну власну фігуру в крихітному бікіні.
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