Легендарная британская певица Дуа Липа пошалила на камеру в пикантном наряде, в котором без стыда покрутилась на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Возвращаюсь к работе», - коротко говорится в сообщении.

На фотографиях Липа позирует в пикантном топе и джинсах, эффектно крутясь на камеру ради сочных кадров. Это стало причиной невероятной реакции со стороны ее поклонников.

«Дикая штучка», «ты сумасшедшая! В таком прикиде – на работу?», «фотки будто так и говорят, арестуйте меня», «идеал», «вот это красота», «ты нереальная и очень стройная», «вау, малышка. А ты горяча!», «о мой бог, вот это вид», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что 24-летняя британская исполнительница Дуа Липа взбудоражила живыми и яркими кадрами с отдыха в Санта-Лючии

На обнародованных кадрах она показала, как развлекается с бойфрендом, младшим братом моделей Беллы и Джиджи Хадид Анваром, роскошную природу тропических островов и, несомненно, не менее роскошную собственную фигуру в крохотном бикини.

Напомним, дерзкая Дуа Липа разлеглась на траве, втиснув прелести в откровенный корсет

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