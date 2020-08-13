Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл вразила шикарними видами в бікіні
Зірка постійно хвалиться досконалою фігурою в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель постала в спокусливому бікіні.
Красуня одягла міні-бікіні, яке, можна сказати, збільшило невеликі груди. Ліфчик обтягнув принади і, складалося враження, здавив. Таким чином форми піднялися і напружилися, настільки їм виявилося тісно.
Тонкі лінії тканини обплели струнку фігуру і надали пікантності чарівному образу.
Також Гейл позувала в нескромних плавочках, що тримаються на тонких бретельках. Стегна і сідниці виглядали просто неймовірно в настільки шикарному купальнику.
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Модель розпустила довге волосся і поводила камерою, щоб відобразити пружний прес і фігуру в цілому.
Зірка дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Можливо, відомого "ангела" засипали приємними коментарями в особистому листуванні, а даже вона найкрасивіша.
Нагадаємо, Келлі Гейл постала в крихітному бікіні. Зірка, ймовірно, була на пляжі, що видно по розмитому фону води позаду. Келлі стояла, затиснувши мокре волосся руками.
Знаменитість була в мікро-купальнику, який ледве утримував груди під своєю тонкою тканиною. Маленькі трикутні клаптики тканини натягнулися на тонких бретельках.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала напівсидячи на пляжі, демонструючи пружні форми в тісному купальнику, який ледь витримує розкішні форми знаменитості.
"Соціальне дистанціювання, але ніякого океанського дистанціювання", - коротко йдеться в повідомленні.
Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".
Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.
Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.