Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл поразила шикарными видами в бикини

Звезда постоянно хвастается совершенной фигурой в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала в соблазнительном бикини.

Красотка надела мини-бикини, которое, можно сказать, увеличило небольшую грудь. Лифчик обтянул прелести и, складывалось впечатление, сдавил. Таким образом формы приподнялись и напряглись, настолько им оказалось тесно.

Тонкие линии ткани оплели стройную фигуру и придали пикантности чарующему образу.

Также Гейл позировала в нескромных плавочках, держащихся на тонких бретельках. Бедра и ягодицы смотрелись просто невероятно в столь шикарном купальнике.

Модель распустила длинные волосы и поводила камерой, чтобы запечатлеть упругий пресс и фигуру в целом.

Звезда смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Возможно, известного "ангела" засыпали приятными комментариями в личной переписке, ведь она самая красивая.

Напомним, Келли Гейл предстала в крохотном бикини. Звезда, вероятно, была на пляже, что видно по размытому фону воды позади. Келли стояла, зажав мокрые волосы руками.

Знаменитость была в микро-купальнике, который едва удерживал грудь под своей тонкой тканью. Маленькие треугольные лоскутки ткани натянулись на тонких бретельках.

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала полусидя на пляже, демонстрируя упругие формы в тесном купальнике, который едва выдерживает роскошные формы знаменитости.

«Социальное дистанцирование, но никакого океанского дистанцирования», — коротко говорится в сообщении.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.