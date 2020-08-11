Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала, как проводит отдых

Звезда на днях отпраздновала годовщину своих отношений с блогером Давой, передает Politeka.net. Сейчас пара находится на отдыхе, откуда артистка публикует фото.

В этот раз Ольга предстала в красном лифчике-топике на тонких бретельках. Глубокий вырез посередине красиво смотрелся на груди красотки. Небольшие прелести выпирали из тесной одежды.

Красотка продемонстрировала свой плоский животик.

Также Ольга надела короткие джинсовые шортики, немного отстающие от ее тела. Образ Бузовой дополнили различные аксессуары.

Звезда выставила стройную ножку вперед и смотрела вдаль, улыбаясь.

"День 4 ❤️ путешествие продолжается 🥰 сегодня едем в потрясающее место в горы 🏔", - подписала снимок красотка, позирующая возле машины.

За 45 минут пост собрал почти 100 тысяч лайков.

"Оля почему вы всегда прекрасны♾❤️🥺🦎", "Какое яркое фото 😍", "🔥🔥🔥 Фотка шик и Оля просто красотка и стройняшка👍🏽", "Что с животом? Может шортики на размер поменьше? 😁", "Олюшка давай малого)не тяни)не бойся))", "Идеальная", "Везёт тебе, а я не знаю что завтра буду есть. Спасибо властям. Зачем спасать людей от вируса, если мы начнём дохнут от голода? Я не понимаю", "Ты самая лучшая!", "Какие кубики 👍🔥 смотрю на свой когда-то пресс и слюнки текут. Лучшая мотивация - твои фото, Оленька", "Олечка, выглядишь супер, молодец😘", "Оля , ты шикарная, фигура топ ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥", " Весь живот в пятнах, что значит, без фотошопа😳", - написали пользователи сети.

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