Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала, як проводить відпочинок

Зірка днями відсвяткувала річницю своїх стосунків з блогером Давою, передає Politeka.net. Зараз пара перебуває на відпочинку, звідки артистка публікує фото.

Цього разу Ольга постала в червоному ліфчику-топіку на тонких бретельках. Глибокий виріз посередині красиво виглядав на грудях красуні. Невеликі принади випирали з тісного одягу.

Красуня продемонструвала свій плоский животик.

Також Ольга одягла короткі джинсові шортики, трохи відстаючі від її тіла. Образ Бузової доповнили різні аксесуари.

Зірка виставила струнку ніжку вперед і дивилася вдалину, посміхаючись.

"День 4 ❤️ подорож триває 🥰 сьогодні їдемо в приголомшливе місце в гори 🏔", - підписала знімок красуня, що позує біля машини.

За 45 хвилин пост зібрав майже 100 тисяч лайків.

"Оля чому ви завжди прекрасні♾❤️🥺 🦎", "яке яскраве фото😍", " 🔥 🔥 🔥 фотка шик і Оля просто красуня і стройняшка👍 🏽", " що з животом? Може шортики на розмір поменше? 😁 ", "Олюшка давай малого) не тягни) не бійся))", "ідеальна", "щастить тобі, а я не знаю що завтра буду їсти. Дякую владі. Навіщо рятувати людей від вірусу, якщо ми почнемо дохнути від голоду? Я не розумію", " ти найкраща!", "Які кубики 👍 🔥 дивлюся на свій колись прес і слинки течуть. Краща мотивація-твої фото, Оленька", " Олечка, виглядаєш супер, молодець😘", " Оля, ти шикарна, фігура топ ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥", " Весь живіт в плямах, що значить, без фотошопу😳", - написали користувачі Мережі.

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