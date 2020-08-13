Українців попередили про небезпеку, яка може залишити багатьох громадян буквально без копійки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Національного банку.

Так, мова йде про контори, які пропонують «легкі» кредити під 0%. Реагуючи на маркетинговий хід, українці можуть буквально зубожіти й залишитися без єдиної копійки.

"Кредити" без паспорта та довідки про доходи", "кредити під 0% за 10 хвилин", "позики клієнтам з поганою кредитною історією" – саме так свої послуги часто рекламують небанківські фінансові установи. Однак українцям слід обережно ставитися до таких кредитів. Адже борг може зрости в рази», - йдеться в повідомленні.

У НБУ розповіли, що є три моменти, на які необхідно звернути увагу українцям.

Ставка 0% діє лише протягом певного пільгового періоду. Наприклад, на п'ять днів. Після цього рівень відсотків зросте до 1700 річних.

Ставка 1-2% може діяти лише один день. По закінченню цієї доби, почнуть діяти "драконівські" штрафи, комісія і пеня.

У разі прострочення, багато мікрофінансові підприємства залишають за собою міняти ставку по кредиту. І це на додаток до штрафів, які діють, згідно з договором.

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