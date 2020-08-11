Деньги нужно будет вернуть все

Чиновники из украинского правительства предупредили граждан о том, что некоторым придется вернуть субсидии

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Первый деловой».

«Украинцы зачастую «забывают» указать имеющуюся у них недвижимость, а также автомобили или другие крупные покупки. При этом они считают, что вправе рассчитывать на получение субсидии», - отметила она.

По ее словам, в прошлом году чиновники провели «рейд» среди малообеспеченных семей. В ходе этого были обнаружены массовые злоупотребления. Благодаря этому в бюджет вернулось 32,2 миллиона гривен.

В первую очередь, утверждает Лазебная, проверят при помощи риск-ориентировочного подхода. Под это подпадают субсидианты, у которых выше остальных риск совершения нарушений.

До этого мы рассказывали о новой "чудо-формуле" чиновников, которые с ее помощью намерены существенно "подкосить" размер помощи украинцам.

«Формула в переводе на обычный язык выглядит так: сначала рассчитывается общая сумма дохода за определенный период, а затем она делится на 6. А при подсчете среднемесячного дохода на одного необходимо высчитать сумму среднемесячного дохода семьи, а после разделить ее на количество людей в ней», - говорится в сообщении.

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