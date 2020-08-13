Украинцев предупредили об опасности, которая может оставить многих граждан буквально без копейки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
Так, речь идет о конторах, которые предлагают «легкие» кредиты под 0%. Поведясь на маркетинговый ход, украинцы могут буквально обнищать и остаться без единой копейки.
«Кредиты "без паспорта и справки о доходах", "кредиты под 0% за 10 минут", "ссуды клиентам с плохой кредитной историей" – именно так свои услуги часто рекламируют небанковские финансовые учреждения. Однако украинцам следует осторожно относиться к таким кредитам. Ведь долг может вырасти в разы», - говорится в сообщении.
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В НБУ рассказали, что есть три момента, на которые необходимо обратить внимание украинцам.
Ставка 0% действует лишь в течении определенного льготного периода. Например, на пять дней. После этого уровень процентов вырастет до 1700 годовых.
Ставка 1-2% может действовать лишь один день. По истечению этих суток, начнут действовать «драконовские» штрафы, комиссия и пеня.
В случае просрочки, многие микрофинансовые предприятия оставляют за собой менять ставку по кредиту. И это в дополнение к штрафам, которые действуют, согласно договором.
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