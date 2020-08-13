Чиновники, подозреваемые в хищении средств, отстранениы от работы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области на масштабном присвоении премий подчиненных, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как стало известно, в организации схемы подозреваются начальник регионального подразделения Пенсионного фонда совместно с главным бухгалтером - руководителем финансово-экономического управления.

По предварительным данным следствия, чиновники выписывали премии работникам при условии, что подчиненные будут часть этих средств возвращать наличными «на гору».

В результате, только за июнь и июль этого года руководство Главного управления Фонда незаконно завладело средствами подчиненных на более 200 тысяч гривен.

Во время обысков в служебных кабинетах фигурантов дела правоохранители изъяли еще более 1 миллиона гривен наличности, вероятно полученных незаконным путем.

В настоящее время фигурантам объявили о подозрении и взяли под стражу.

Украинцы активно комментируют произошедшее в сети:

"це взагалі нонсенс, в бюджеті пенсійного фонду дирка в лярди гривень, але на нові машини і премії тим дармоїдам гроші є"

"А казна пустая, парадокс!!!"

"Вот, блин, государственное учреждение, и "черный нал", им, что, в конвертах эти премии раздавали? Охренеть можно!"

"в этом "пенсионом счёте" давным-давно надо полный аудит провести , но видно уж очень сладенький этот счёт..."

"Опять за свое.....Люди на дело собирали. Может корпоратив или культпоход в музей или на помощь малообеспеченным, а они руки заламывают..."

Еще более вопиющий инцидент произошел недавно в Донецкой области. Правоохранители разоблачили преступную группу, присвоившую 2,5 миллионов гривен пенсионных соцвыплат.

"В состав преступной группы входило пять человек - жители Донетчины и должностные лица органов исполнительной власти. В 2019-2020 годах они присвоили почти 2,5 млн грн соцвыплат пенсионеров с временно оккупированных территорий", - информировал Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Преступную схему организовал житель Бахмута. Он собирал сведения и копии документов пенсионеров с высоким размером пенсий. Затем с сообщниками подделывал документы о смерти граждан и получал доверенности на представительство интересов якобы их родственников. В целом установлено 80 эпизодов уголовных преступлений.

Напомним, что украинцам нужно срочно обратиться в Пенсионный фонд, список изменений: «В течение 10 дней...»

А еще Politeka сообщала, что выплата пенсии может быть прекращена, украинцев предупредили о проблемах: "В течение 10 дней...".