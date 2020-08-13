35-річний український телеведучий Володимир Остапчук поділився фото зі своєю новою коханою

Телеведучий опублікував знімок, на якому позує разом з Христиною Гірняк, пише Politeka.net. Дівчина постала в коричневій сукні на тонких бретельках. Наряд ідеально підкреслив всі вигини красуні.

Володимир Остапчук був у синьому костюмі та білій сорочці. Телеведучий взяв кохану за руку. Пара посміхалася і дивилася в камеру.

У пості телеведучий розповів, чим завоювала його серце Христина. А також зізнався, що гордий за кохану, адже вона створила простір, де розповідають про мотивацію та натхнення.

"Ця тендітна, красива дівчина підкорила мене своїм ставленням до життя! 🔅Живи зараз 🔅Радуйся життю 🔅Люби. І я шалено гордий, що тобі, моя @kristygor вдалося створити такий яскравий простір", - написав Остапчук.

Далі Володимир додав, що попри нелегкі часи, Христина все одно йшла до своєї мети.

"Я знаю, що були складнощі, але я бачив як з посмішкою ти з ними справлялася і йшла до своєї мети - донести своє бачення дівчаткам🔥 захоплююся тобою, твоєю гармонією і твоїм сяйвом. Об'єднуй, мотивуй, заряджай і живи зараз. Люблю❤️", - написав Остапчук.

За 15 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Красотулі😍", " де ж цей комент про кинуту дружину і дітей? Чекаємо чекаємо🙄", " Христинка навколо себе створює щастя 😘 ❤ ️ ви красунчики!", "Які гарні😍 щастя Вам❤️", " ви так класно разом виглядаєте🔥 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, щаслива коханка Остапчука вразила фігурою в нюдовій сукні: "як так можна взагалі?".

Як повідомляла Politeka, Остапчука після скандального фото з коханкою довели до публічної "істерики".

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