Новая возлюбленная украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сверкнула красотой во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Когда до моря один день», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах девушка позирует в облегающем купальнике, демонстрируя изысканную красоту. А на других кадрах девушка показывает, как «потеет» ради идеальных изгибов.

«Сегодня я плохо спала, вот и спорт тяжело давался. Но прокачать ягодицы перед морем — must do», — говорится в подписи.

Обратим внимание, что поклонники девушки могли любоваться красотой знаменитости лишь молча, ведь кадрами она поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что возлюбленная украинского телеведущего Владимира Остапчука удивила неожиданными фактами о себе.

После того, как пара объявила об отношениях, девушка сразу же привлекла внимание к себе и начала активно вести профиль в Инстаграм, восхищая фигурой и рассказами о гармонии. В этот раз под ярким фото девушка также откровенно рассказала о тайных фактах из своей жизни.

При этом и возлюбленный Кристины Владимир также не сдержался, оставив комментарий со своими личными фактами о ней.

Так, девушка отметила, что с каждым днём ее аудитория становится больше, поэтому она решила рассказать несколько интересных фактов про себя.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.