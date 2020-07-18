Новая возлюбленная украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сверкнула красотой во время тренировки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Когда до моря один день», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах девушка позирует в облегающем купальнике, демонстрируя изысканную красоту. А на других кадрах девушка показывает, как «потеет» ради идеальных изгибов.
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«Сегодня я плохо спала, вот и спорт тяжело давался. Но прокачать ягодицы перед морем — must do», — говорится в подписи.
Обратим внимание, что поклонники девушки могли любоваться красотой знаменитости лишь молча, ведь кадрами она поделилась у себя в Сторис.
До этого мы писали, что возлюбленная украинского телеведущего Владимира Остапчука удивила неожиданными фактами о себе.
После того, как пара объявила об отношениях, девушка сразу же привлекла внимание к себе и начала активно вести профиль в Инстаграм, восхищая фигурой и рассказами о гармонии. В этот раз под ярким фото девушка также откровенно рассказала о тайных фактах из своей жизни.
При этом и возлюбленный Кристины Владимир также не сдержался, оставив комментарий со своими личными фактами о ней.
Так, девушка отметила, что с каждым днём ее аудитория становится больше, поэтому она решила рассказать несколько интересных фактов про себя.
Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".
Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".
Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.