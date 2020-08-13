Українських пенсіонерів, які до законного виходу на відпочинок не наберуть необхідного мінімуму робочого стажу, чекають спеціальні виплати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Так, у постанові №261 йдеться про те, що такі пенсіонери можуть розраховувати на спеціальну соціальну допомогу. Її розмір становить 30% від прожиткового мінімуму. Зараз це 513 грн (мінімалка зараз 1717 грн – ред.).

Однак, щоб отримати виплати, держава встановила три спеціальні вимоги: отримати гроші зможуть українці, які досягли 65 років і не мають права на пенсію. До досягнення зазначеного віку до даних осіб належать жінки 1960 року народження.

Другою вимогою є те, що людина не повинна отримувати пенсію.

І третє - людина повинна бути малозабезпеченою. Тобто, за останні шість місяців його рівень доходу не повинен перевищувати прожиткового мінімуму.

Водночас, якщо після отримання допомоги, рівень доходу не дотягуватиме до «мінімалки», Пенсіонеру будуть нараховані додаткові виплати. Однак цього разу розмір виплат буде абсолютно крихітним.

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