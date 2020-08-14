Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски пограла на камеру з десертними солодощами

Дівчина любить смачно поїсти і деалет це завжди з апетитом і шкідливостями - модель не відмовляє собі навіть у фастфуді або жирній їжі. При цьому більшу частину часу вона займається на природі, любить активний відпочинок і ходьбу, а також харчується з обмеженнями в інший час.

Цього разу з модель підкорила видом в спущеній з плечь блузці і тримаючи в руках ложку з полуницею в кремі. Дівчина вирішила таким чином похвалитися своїми солодощами-смачним десертом перед її грудьми, яку вона також заклично оголила.

Шанувальники не змогли пройти повз настільки пікатного фото:

"Полунична дівчинка", "вона зайнята людина" « " Солодка модель🔥 🔥 🔥", " любов і солодощі, безмежно🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Bono ... è più bono er pisellone", " перше фото їжі, і це нічого не варто для того, щоб набрати вагу, а вам дуже потрібно», «як тобі це подобається # Качині губи🙈», «смачно, смачно, дорога .. me🔥 🍒 🍒 nice", «І знову ці груди», " і це не схоже на Вас. 💋 ❤ ️ ", "Ах, її тіло залишається у формі, тому що вона не їсть торт!", "Дивовижні груди", - пишуть фанати.

Володарка стрункого і підтягнутого тіла зовсім не приховує, що вона не рідкісний гість в тренажерному залі. Дозволяючи собі фастфуд, дівчина не пропускає тренувань, щоб завжди бути у формі. В якості альтернативи заняттю спортом в задушливому спортзалі модель вибирає будь-яку фізичну активність на свіжому повітрі. Тому в її профілі в Instagram все більше пляжних і ефектних фото.

І цей попередній раз не став винятком. Ідеальну фігуру в простому бікіні Емілі показала біля самого узбережжя, повернувшись до об'єктива спочатку спиною. А потім і боком. Сідниці зірки чимало здивували шанувальників, адже Емілі, здавалося б, ніколи не надавала в залі значення тренувань на дану ділянку тіла, проте її сідниці виглядали досить ідеально.

"Це в Картахені, Колумбія ...", "Це диво, просто диво 😍 😍 😍 "» "життя сповнене речей, якими ми не можемо насолоджуватися, ти вікно для моїх очей, спасибі", " яка краса! Який острів? 🍑 🏝 ️ 💛 » , «Іспанія Картахена або Мексика?", "Це колумбійська Малятко», «Прояви повагу до свого чоловіка»," справжня краса не здалеку, а в тому, що ти розумієш себе в інших ️ ️ n я говорю це як друг😅 😂".