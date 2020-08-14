Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поиграла на камеру с десертными сладостями

Девушка любит вкусно поесть и деалет это всегда с аппетитом и вредностями - модель не отказывает себе даже в фастфуде или жирной пище. При этом большую часть время она занимается на природе, любит активный отдых и ходьбу, а также питается с ограничениями в остальное время.

В этот раз с модель покорила видом в спущенной с плечь блузке и держа в руках ложку с клубникой в креме. Девушка решила таким образом похвастаться своими сладостями - вкусным десертом перед ее грудью, которую она также призывно оголила.

Поклонники не смогли пройти мимо столь пикатного фото:

«Клубничная девочка», «Она занятой человек», «Сладкая модель, слаще десерта прям🔥🔥🔥», «Любовь и сладости, безграничто🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Bono ... è più bono er pisellone», «Первое фото еды, и это ничего не стоит для того, чтобы набрать вес, а вам очень нужно», «как тебе это нравится # утиные губы 🙈», «Вкусно, вкусно, дорогая .. me🔥🍒 🍒 Nice», «И снова эти груди», « И это не похоже на вас. 💋❤️», «Ах, ее тело остается в форме, потому что она не ест торт!», «Удивительная грудь», - пишут фанаты.

Обладательница стройного и подтянутого тела совсем не скрывает, что она не редкий гость в тренажерном зале. Позволяя себе фастфуд, девушка не пропускает тренировок, чтобы всегда быть в форме. В качестве альтернативы занятию спортом в душном спортзале модель выбирает любую физическую активность на свежем воздухе. Поэтому в ее профиле в Инстаграм все больше пляжных и эффектных фото.

И этот предыдущий раз не стал исключением. Идеальную фигуру в простом бикини Эмили показала у самого побережья, повернувшись к объективу сначала спиной. А затем и боком. Ягодицы звезды немало удивили поклонников, ведь Эмили, казалось бы, никогда не придавала в зале значения тренировкам на данный участок тела, однако ее ягодицы выглядели весьма идеально.

«Это в Картахене, Колумбия ...», «Это волшебство, просто чудо😍😍😍», «жизнь полна вещей, которыми мы не можем наслаждаться, ты окно для моих глаз, спасибо», «Какая красота! Какой остров? 🍑🏝️💛», «Испания Картахена или Мексика?», «Это колумбийская малышка», «Прояви уважение к своему мужу», «Настоящая красота не издалека, а в том, что ты понимаешь себя в других 🙇🏾‍♂️n я говорю это как друг 😅😂».