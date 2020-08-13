Всесвітньо відома модель Белла Хадід порадувала шанувальників, блиснувши ідеальною фігурою в чорному міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Відчуваю себе щасливою, і знаю це, щоб не говорили там ці провидці. Ви всі благословенні для мене, і я не могла б отримати ще кращих фотографів. Я люблю вас", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Хадід позує в чорній мінісукні, ефектно зігнувшись заради пікантного кадру. Також модель поділилася знімком, на якому позує в наряді з «бездонним» декольте.

«Який королівський погляд», «оце ти богиня», «Ти виглядаєш відпадно», «обожнюю тебе більше всіх», «як стріляєш оченятами. Ти справжнє диво», «дуже мило», «оце круто вийшла», - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня позувала в червоній прозорій сукні з чорною корсетною частиною. Можна помітити, що Хадід була на дереві зовсім без білизни, як і волосся. На другому знімку Белла вже здалася з волоссям в рожевому платті, яке розвивалося на вітрі. Дівчина злізла з дерева і позувала біля нього, закинувши голову, поки стояла в профіль.

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