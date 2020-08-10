Топ-модель Белла Хадид покорила фигурой в джинсовом белье, приспустив штаны ради жарких кадров

Стройная модель всегда привлекала внимание к себе благодаря необычной внешности, подтянутой фигуре и любви к ярким кадрам в белье и купальниках. В этот раз стройная Белла показала. как веселилась на отдыхе у моря.

Как известно, девушка удивила не так давно исхудавшей фигурой и ей даже пришлось дать комментарий по этому поводу:

«Я действительно не хотела так сильно худеть, и сейчас хочу вернуть на место грудь и задницу. Не моя вина, что требования к современным моделям такие жесткие! Да, колебания веса у меня очень сильные, и я не хочу больше говорить об этом. В конце концов, мы все очень разные», ─ сказала Белла.

А вот что пишут пользователи под новым фото:

«Я желаю вам всего наилучшего»,»Красивый джинсовый купальник», [email protected] давай, лучше», «@theweeknd нужен вам !! 😭», «Если бы я только был в этих мыслях, это просто кайф❤😉», «Ты идеальный ангел💕», «хорошо выглядишь», «"В данном случае выбор U - УДАЧА ... БЕЛЛА"», «Расскажите нам о своих тренировках !!!! 👏👏👏👏».

До этого Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже. Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями.

Моделям удается поражать сеть не только на показах и во время вечеринок. Девушки также любят актиный отдых, поэтому уже не раз светились во время развлечений на пляже. На одном из таких фото Эмили и Белла показали, как веселились, разъезжая на скутерах у берега.

При этом обе красотки были в одних лишь черных бикини, удачно подчеркнувших их стройные тела. Фанаты сразу же отметили, что эти девушки "Ангелы, которым нравится шалить на пляже".

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