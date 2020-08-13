Всемирно известная модель Белла Хадид порадовала поклонников, сверкнув идеальной фигурой в черном мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Чувствую себя счастливой, и знаю это, чтобы не говорили там эти провидцы. Вы все благословлены для меня, и я не могла бы получить еще лучших фотографов. Я люблю вас», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Хадид позирует в черном мини-платье, эффектно изогнувшись ради пикантного кадра. Также модель поделилась снимком, на котором позирует в наряде с «бездонным» декольте.

«Какой королевский взгляд», «вот это ты богиня», «ты выглядишь отпадно», «обожаю тебя больше всех», «Как стреляешь глазками. Ты настоящее чудо», «очень мило», «вот это круто получилась», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позировала в красном прозрачном платье с черной корсетной частью. Можно заметить, что Хадид была на дереве совсем без белья, как и волос. На втором снимке Белла уже показалась с волосами в розовом платье, которое развивалось на ветру. Девушка слезла с дерева и позировала возле него, запрокинув голову, пока стояла в профиль.

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