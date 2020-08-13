Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала ідеальну фігуру на пляжі
Зірка показала на собі одяг власного бренду, пише Politeka.net. Раніше артистка випустила лінійку купальників, а тепер займається продажем топів і спортивних штанів.
Модель влаштувала фотосесію на пляжі, де показала спокусливі вигини в різному сміливому одязі.
Так, красуня одягла топік на тонких бретельках. Тканина підкреслила груди знаменитості, виділивши найінтимніші місця. Красуня позувала на березі трохи вигнувшись.
Прес Емілі - рельєфний, і їм не можна намилуватися. Модель закинула голову назад, її довге волосся тріпав вітер. Артистка закрила очі ніби від насолоди. Ратаковськи посміхалася релаксуючи.
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На іншому фото Емілі постала в сірих шортиках, які трохи відтягнула. Вона дивилася вдалину. Вигляд у неї хоч і був серйозним, але все ж дуже чарівним.
Образи моделі завершили різні прикраси.
Всього за 40 хвилин пост зібрав понад 800 тисяч лайків і багато коментарів.
"Фігура королеви", - написав один з фанатів.
Користувачі мережі писали моделі компліменти, а також відзначали красу її нової колекції.
Нагадаємо, Емілі Ратаковські позувала в білій майці, під якою не було білизни. Зірка спокусливо вигнулася, притиснувши руками груди, щоб вона здавалася більше в кадрі.
Волосся модель залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковські позувала у джинсах на високій талії і рваними на колінах зірка повеселилася в зухвалій позі. Модель позувала стоячи на дереві з апельсинами і, дивлячись зверху, вниз підкорила сміливим "луком".
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше
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